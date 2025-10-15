Моя страна
18:01, 15 октября 2025Моя страна

Россияне высказались против спонтанных путешествий

Лишь 28 процентов россиян готовы к спонтанным путешествиям
Зарина Дзагоева
Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Лишь 28 процентов россиян готовы к спонтанным путешествиям — остальные высказались против. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 45 процентов респондентов предпочли заблаговременное планирование своих путешествий. Еще 27 процентов признались, что действовали бы ситуативно.

Главным препятствием в спонтанных поездках опрошенные назвали рабочие обязательства (30 процентов) и общее неприятие неплановых решений (27 процентов). Также решающим фактором остаются финансовые ограничения (23 процента) и отсутствие попутчика (20 процентов.

«Результаты исследования разрушают стереотип о массовой любви к спонтанному отдыху. Для российского туриста важнее стабильный график и предсказуемость, чем мимолетное желание куда-то сорваться. Даже привлекательная скидка не перевешивает привязанность к заранее составленным планам», — добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что летний отпуск стал для россиян еще дороже. Так, по информации специалистов сервиса «Купибилет», средний бюджет россиян на отпуск летом составил 200 тысяч рублей.

