Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 15 октября 2025Силовые структуры

Россиянин поссорился со знакомой и более 60 раз ударил ее вилкой

В Нижегородской области осудили мужчину за жестокое убийство знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Нижегородской области осудили мужчину за жестокую расправу над знакомой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года в квартире на улице Мелиораторов в ходе распития спиртных напитков между осужденным и его знакомой случился конфликт. Злоумышленник нанес пострадавшей свыше 60 ударов вилкой, ножом и другими предметами. Затем он скрылся с места преступления. Потерпевшая получила ранения, несовместимые с жизнью. Через некоторое время мужчину задержали в другом регионе.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился со знакомым и спрятал его в шкаф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости