Россиянин поссорился со знакомой и более 60 раз ударил ее вилкой

В Нижегородской области осудили мужчину за жестокое убийство знакомой

В Нижегородской области осудили мужчину за жестокую расправу над знакомой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года в квартире на улице Мелиораторов в ходе распития спиртных напитков между осужденным и его знакомой случился конфликт. Злоумышленник нанес пострадавшей свыше 60 ударов вилкой, ножом и другими предметами. Затем он скрылся с места преступления. Потерпевшая получила ранения, несовместимые с жизнью. Через некоторое время мужчину задержали в другом регионе.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился со знакомым и спрятал его в шкаф.