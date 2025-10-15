Путешествия
Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Российская тревел-блогерша похвасталась поездкой в популярную страну Европы за 47 тысяч рублей на одного и вызвала споры в сети. Своим опытом она поделилась на странице @budnikann_ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, за 12 дней отдыха она смогла охватить шесть итальянских городов: Милан, Венеция, Рим, Салерно, Амальфи и Неаполь. В указанную сумму вошли билеты на самолет, проживание и проезд внутри страны. Во время путешествия туристка и ее подруга останавливались в хостелах и передвигались на автобусах с ручной кладью. На стоимость также повлияло то, что поездка состоялась в несезон, однако девушка не уточнила, какой это был месяц.

В комментариях пользователи усомнились, что за такую цену можно купить хотя бы билет с пересадкой до Италии. «Я так же ездила, вышло 350 тысяч», «С таким бюджетом в Италии хватит только на замороженную пиццу», «Я тоже так хочу!» — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что стоимость недельных туров в Геленджик во второй половине сентября начинается от 8,3 тысячи рублей за двоих. Уточняется, что во столько обойдется туристам проживание в гостевом доме в 700 метрах от моря без питания.

