Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

Актриса Муцениеце предположила, что Цукерберг и Байден могут быть рептилоидами

Актриса Агата Муцениеце предположила, что бывший президент США Джо Байден и гендиректор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг могут быть рептилоидами. Об этом она рассказала в своем шоу «Догадки Агатки».

Артистка подчеркнула, что существует множество видеороликов, на которых Цукерберг пьет воду так, будто не умеет этого делать, или странно моргает. Муцениеце заявила, что на необычном поведении был пойман и Байден, который якобы носил резиновую маску.

«Это не люди, а полуинопланетяне, ящерообразные существа. Они выдают себя за людей, и мы этого не замечаем», — объяснила актриса свое понимание слова «рептилоид».

