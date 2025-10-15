Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 15 октября 2025Наука и техника

Samsung изобрела самовосстанавливающийся смартфон

Samsung изобрела материал для смартфона, восстанавливающийся при повреждении
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lubo Ivanko / Shutterstock / Fotodom  

Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала технологию самовосстановления деталей смартфонов. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Патент на изобретение нашли в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), он появился в октябре. Инженеры компании описали технологию производства стекла, которое планирует использовать в складных устройствах. Защитное стекло имеет самовосстанавливающиеся свойства.

В документе говорится, что стекло можно будет применить в основной и фронтальной камерах, а также в месте, где экран устройства соприкасается с шарниром. Стекло имеет «специализированные слои материалов», которые реагируют на разрушение. Так, если на детали появятся микротрещины, то запустится реакция самовосстановления.

Описанный материал оснащен специальными канавками, заполненными герметиком. При появлении трещин по канавкам будет подаваться герметик, изолирующий поврежденное стекло от попадания пыли и влаги. Ожидается, что новая технология защитит наиболее часто ломающиеся детали складных смартфонов.

13 октября Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. Он является улучшенной версией Galaxy Z Fold 7 — с поддержкой спутниковой связи и 16 гигабайтами оперативной памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Феодосии описал ситуацию на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе в Крыму

    Россияне в ноябре получат выплаты досрочно

    Марочко рассказал о «расчленении» обороны ВСУ на одном участке

    Российский боец рассказал о новом способе сдачи ВСУ в плен

    В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда рассказала о напугавшем ее преследователе

    Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главный секрет успешного штурма

    В Польше испугались удара России по Европе

    Названы причины для запрета продажи БАДов в России

    Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости