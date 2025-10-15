Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 15 октября 2025Наука и техника

Совершен прорыв в лечении бесплодия

PNAS: Технология мРНК помогла восстановить фертильность у мужчин с бесплодием
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Японские исследователи впервые смогли вернуть выработку сперматозоидов у животных с генетическим бесплодием, используя технологию доставки мРНК в ткани яичка. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ).

Команда из Университета Осаки ввела в яички мышей липидные наночастицы с мРНК гена Pdha2, необходимого для нормального сперматогенеза. Уже через три недели в тканях появились зрелые сперматозоиды, а при помощи метода ИКСИ (введение сперматозоида в яйцеклетку) удалось получить здоровое потомство. Генетический анализ подтвердил, что вмешательство не вызвало изменений в ДНК — мРНК действовала временно, не интегрируясь в геном.

Ученые считают, что метод может стать основой новой терапии мужского бесплодия, вызванного нарушением работы генов, отвечающих за образование сперматозоидов. По словам авторов, в будущем подобную технологию можно будет использовать и у людей — например, для восстановления фертильности при не обструктивной азооспермии, одной из самых сложных форм мужского бесплодия.

Ранее ученые выяснили, что мужчины с более высоким качеством спермы живут дольше.

Обсудить
Последние новости

В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

Наташа Королева раскрыла причину набора веса

Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

Европе предрекли хаос

Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости