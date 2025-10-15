Мир
США поделятся разведданными с соседями России

Politico: США помогут в сборе разведданных для программы Eastern Sentry
США помогут в сборе разведданных и координации программы Eastern Sentry («Восточный страж»). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

«Если мы посмотрим на успех программы "Балтийский страж", то мы можем быть уверены, что новая программа "Восточный страж" с участием многих союзников внесет весомый вклад в сдерживание России от будущих вторжений в воздушное пространство», — отметил высокопоставленный дипломат НАТО.

«Восточный страж» — операция Североатлантического альянса, запущенная в Польше 12 сентября, целью которой стало усиление обороны восточного фланга НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше.

Ранее в ходе выступления в парламенте Великобритании глава МИД Польши Радослав Сикорский представил сбитый на Украине беспилотник и предупредил, что отказаться о создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы «безответственно».

