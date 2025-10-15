Бывший СССР
Стала известна причина постоянных перебоев электричества в Киеве

Нардеп Кучеренко: Причиной перебоев света является отключение двух ТЭЦ в Киеве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко назвал причиной перебоев света отключение двух теплоэлектростанций (ТЭЦ) в Киеве. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Две станции, отмечает парламентарий, были выведены из строя после удара Российской армии. По его словам, это и является причиной проблем с электричеством в последние дни.

«У нас дефицит мощности (...) Киев и так дефицитный», — подытожил украинский политик.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел полный блэкаут. Аварийные отключения электричества были введены также в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. Тогда же сообщалось,что отключение электричества связано с перегрузкой сети.

