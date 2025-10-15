Стало известно о судьбе ставшего причиной увольнения чиновника матом памятного знака

Ставший причиной увольнения матом главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова памятный знак, посвященный участникам Великой Отечественной войны, перенесут на Аллею славы. О судьбе объекта стало известно «Подъему».
Как рассказал изданию исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин, закладной камень в 2019 году установили на площади, где планировалось возведение обелиска участникам Великой Отечественной войны. В мае 2022 года обелиск открыли, а камень переместили на территорию школы в поселке Кинельский.
Теперь памятный знак будет использован на Аллее памяти на территории образовательного учреждения. При этом поврежденную табличку с него сняли.
«Табличку с камня сняли, камень будет использован в общественном проекте "Аллея памяти"», — подчеркнул Григошкин.
Ранее было опубликовано видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с поврежденной табличкой о героях Великой Отечественной войны.
Затем стало известно, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Сейчас он официально находится на больничном. Позднее Федорищев принес извинения за форму увольнения.