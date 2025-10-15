Стало известно о судьбе ставшего причиной увольнения чиновника матом памятного знака

Ставший причиной увольнения матом самарского чиновника памятный знак перенесут

Ставший причиной увольнения матом главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова памятный знак, посвященный участникам Великой Отечественной войны, перенесут на Аллею славы. О судьбе объекта стало известно «Подъему».

Как рассказал изданию исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин, закладной камень в 2019 году установили на площади, где планировалось возведение обелиска участникам Великой Отечественной войны. В мае 2022 года обелиск открыли, а камень переместили на территорию школы в поселке Кинельский.

Теперь памятный знак будет использован на Аллее памяти на территории образовательного учреждения. При этом поврежденную табличку с него сняли.

«Табличку с камня сняли, камень будет использован в общественном проекте "Аллея памяти"», — подчеркнул Григошкин.

Ранее было опубликовано видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с поврежденной табличкой о героях Великой Отечественной войны.

Затем стало известно, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Сейчас он официально находится на больничном. Позднее Федорищев принес извинения за форму увольнения.