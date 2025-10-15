Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:19, 15 октября 2025Россия

Стало известно о судьбе ставшего причиной увольнения чиновника матом памятного знака

Ставший причиной увольнения матом самарского чиновника памятный знак перенесут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ставший причиной увольнения матом главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова памятный знак, посвященный участникам Великой Отечественной войны, перенесут на Аллею славы. О судьбе объекта стало известно «Подъему».

Как рассказал изданию исполняющий обязанности главы района Дмитрий Григошкин, закладной камень в 2019 году установили на площади, где планировалось возведение обелиска участникам Великой Отечественной войны. В мае 2022 года обелиск открыли, а камень переместили на территорию школы в поселке Кинельский.

Теперь памятный знак будет использован на Аллее памяти на территории образовательного учреждения. При этом поврежденную табличку с него сняли.

«Табличку с камня сняли, камень будет использован в общественном проекте "Аллея памяти"», — подчеркнул Григошкин.

Ранее было опубликовано видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с поврежденной табличкой о героях Великой Отечественной войны.

Затем стало известно, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Сейчас он официально находится на больничном. Позднее Федорищев принес извинения за форму увольнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости