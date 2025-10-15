Исполняющий обязанности уволенного с матом главы района рассказал о статусе начальника

Исполнять обязанности уволенного с матом чиновника Жидкова стал его заместитель

Исполнять обязанности уволенного с матом главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова стал его первый заместитель Дмитрий Григошкин. Российский чиновник прокомментировал ситуацию в беседе с «Подъемом».

«В случае отсутствия главы муниципального района, невозможности выполнения им своих обязанностей его обязанности выполняет первый заместитель. Я исполняю обязанности», — обозначил Григошкин.

Раскрывая статус начальника, его заместитель рассказал, что Жидков сейчас официально находится на больничном. «Юрий Николаевич в больнице, состояние стабильное», — добавил он.

Ранее в сети распространилось видео, на котором губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом объявил Жидкову, что тот уволен. Это произошло после того, как глава региона заметил возле школы камень с табличкой о героях Великой Отечественной войны.

Позднее стало известно, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. При этом чиновник продолжает исполнять полномочия главы района согласно закону, по которому решение об отставке должны принимать депутаты представительного органа.

Федорищев, в свою очередь, принес извинения за саму форму увольнения, ставшую поводом для скандала и общественного резонанса.