Стало известно о заработке Пугачевой в России

SHOT: Пугачева получает пенсию в России и выводит ее за границу
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева, уехавшая из страны после начала специальной военной операции (СВО), продолжает зарабатывать в России. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, артистка получает в России пенсию в размере 105 тысяч рублей, включая выплаты за звание народной артистки и полученные государственные награды. Деньги Пугачева кладет на банковские счета. В общей сложности выплаты за год составляют более 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что пенсия певицы копится на счетах, после чего она выводит ее за рубеж.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей. Выплата пенсии происходит на банковскую карту. Уточнялось, что с карты Пугачевой происходит оплата налогов, счетов за квартиру и решение других бытовых вопросов.

