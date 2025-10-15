Бывший СССР
Страны НАТО помогут потерявшей почти все корабли Украине восстановить флот на Черном море

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны НАТО помогают Украине в востановлении ее флота на Черном море, который понес значительные потери в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России. Всего республика утратила около 70 процентов кораблей, заявил командующий военно-морскими силами страны Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Неижпапа заявил, что Нидерланды передали Киеву противоминный корабль типа Alkmaar. Украинская сторона ожидает ещё одно судно до конца 2025 года. На обоих кораблях предусмотрены специализированные сонарные системы для обнаружения мин и дистанционно управляемые аппараты для их обезвреживания.

Ранее основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса допускал, что западные страны не захотят отправлять на Украину военные корабли, поскольку их могут перехватить российские военные.

