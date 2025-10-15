Интернет и СМИ
В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

TAC: Трампу следует подтолкнуть Зеленского к уступкам в переговорах с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Дональду Трампу следует подтолкнуть главу Украины Владимира Зеленского к уступкам в переговорах с Россией. С таким призывом к американскому лидеру перед его встречей с украинским коллегой обратился обозреватель Эндрю Дэй в статье для издания The American Conservative (TAC), базирующегося в США.

«В ходе предвыборной кампании Трамп обещал положить конец российско-украинскому конфликту в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Очевидно, он недооценил сложность урегулирования конфликта, что он и сам теперь постоянно признает», — отметил автор материала.

Украина, как считает Дэй, должна быть готова пойти на болезненные уступки ради достижения соглашения. По мнению обозревателя, Трамп должен подтолкнуть Зеленского к уступчивой позиции на переговорах с Россией. «В Киеве ходят слухи, что Зеленский втайне был бы рад этому», — добавил автор статьи.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Зеленским 17 октября в Вашингтоне.

