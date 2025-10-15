В России приготовились к падению прибылей банков

Глава департамента ЦБ Данилова предупредила о снижении прибыли банков в России

Прибыль российских банков будет снижаться из-за необходимости формировать резервы под растущий объем плохих кредитов. Об этом в Госдуме предупредила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, передает РИА Новости.

По ее словам, пока что прибыль финансовых организаций сопоставима с результатами прошлого года, но к декабрю надо готовиться к ее снижению. Тем не менее, подчеркнула представитель ЦБ, ситуация носит управляемый характер, ничего критичного не происходит.

На данный момент уровень плохих кредитов по корпоративным портфелям составляет всего 4,2 процента, что немногим выше, чем ранее. Ухудшение связано с отдельными отраслями экономики, ориентированными на экспорт, а также с проблемами в секторе малого и среднего предпринимательства. Также «существенно ухудшилось» качество кредитов в рознице и ипотеке, что связано с активным кредитованием последние два года, которым занимались все банки.

«Сейчас они, к сожалению, столкнулись с рисками, но здесь у нас еще есть дополнительная защита в виде макропруденциального буфера, который накоплен 1,3 триллиона рублей», — подчеркнула Данилова.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что ведомство рассматривало идею повысить ставку налога на прибыль для банков в целях сокращения дефицита бюджета, как предлагали некоторые депутаты Госдумы, но отказалось от нее. Министр отметил, что в условиях повышающихся рисков финансовым организациям нужны капитал и резервы.