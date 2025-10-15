Мир
Трамп решил не поздравлять Путина с днем рождения

Песков заявил, что Трамп не поздравил Путина с днем рождения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп не направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину с днем рождения 7 октября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не было», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что не поздравил Путина с днем рождения. «Просто для протокола: я не поздравлял Путина с днем рождения», — сказал он журналистам в самолете по пути в Индию.

В Кремле сообщили, что с днем рождения президента России поздравили более 40 иностранных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына.

