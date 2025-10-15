Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 15 октября 2025Мир

Трамп заявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе

Трамп: ЦАХАЛ возобновит операции в Газе, если ХАМАС не выполнит условия сделки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит военные операции в секторе Газа, если движение ХАМАС не выполнит условия сделки. Об этом заявил президент США в интервью телеканалу CNN.

«Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово. Если бы Израиль мог прийти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал», —сказал Трамп.

Президент США отметил, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля. Трамп подчеркнул, что в итоге «разобрался с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху)».

Ранее министр войны США Пит Хегсет назвал американского лидера Дональда Трампа «президентом мира» из-за его усилий по урегулированию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Трамп рассказал об усердной работе над украинским урегулированием

    Путин подписал закон о сроке действия результатов школьных олимпиад

    Российский аэропорт ограничил работу

    Колумбийский футболист из «Рубина» поделился впечатлениями от России

    «Черная дыра» в зоне СВО заставила бойцов ВСУ пропасть навсегда

    На Западе рассказали о стремлении России восстановить диалог с Евросоюзом

    Страны НАТО помогут потерявшей почти все корабли Украине восстановить флот на Черном море

    Путин подписал закон о запрете списания денег с отвязанной карты

    Путин утвердил концепцию российской миграционной политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости