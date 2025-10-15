Трамп заявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе

Трамп: ЦАХАЛ возобновит операции в Газе, если ХАМАС не выполнит условия сделки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит военные операции в секторе Газа, если движение ХАМАС не выполнит условия сделки. Об этом заявил президент США в интервью телеканалу CNN.

«Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово. Если бы Израиль мог прийти и разнести их в пух и прах, он бы это сделал», —сказал Трамп.

Президент США отметил, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля. Трамп подчеркнул, что в итоге «разобрался с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху)».

Ранее министр войны США Пит Хегсет назвал американского лидера Дональда Трампа «президентом мира» из-за его усилий по урегулированию конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.