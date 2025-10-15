Бывший СССР
14:20, 15 октября 2025Бывший СССР

Удар крылатых авиабомб по мосту в ключевом узле обороны ВСУ попал на видео

Удар ФАБ-500 с УМПК по мосту через реку Волчья в Покровском попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удар по мосту через реку Волчья в поселке городского типа Покровское Днепропетровской области при помощи фугасных авиабомб (ФАБ-500) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Воин DV».

Авторы канала также называют населенный пункт ключевым узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. При этом они отметили, что к нему постепенно приближаются бойцы российской группировки войск «Восток».

На видео попал момент прилета авиабомб по сооружению и ведущей к нему дороге. Кроме того, съемка зафиксировала разрушения, полученные мостом после ударов.

Однако Telegram-канал «Военный осведомитель» уточняет, что, несмотря на прямые попадания, мост может и дальше использоваться в качестве переправы. «Очевидно, что нужна добавка», — резюмировали авторы сообщения.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пункта временной дислокации и пункта управления дронами ВСУ ударом трехтонной авиабомбы. Кроме того, цель также была поражена ударом авиаракеты ЛМУР Х-39.

