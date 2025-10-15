Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 15 октября 2025Наука и техника

В смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

В смартфонах Samsung Galaxy S24 и Galaxy S25 нашли и исправили 26 уязвимостей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Samsung выпустила срочное обновление для смартфонов бренда. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Апдейт не включает в себя новых функций, однако в него загрузили исправление уязвимостей, которые ранее нашли специалисты компании и энтузиасты. В документации обновления говорится, что оно устраняет буквально десятки опасных уязвимостей.

Всего патч должен исправить 26 уязвимостей на смартфонах Samsung двух последних поколений. В том числе, апдейт устраняет 14 уязвимостей с высоким приоритетом. Программное обеспечение стало доступно для пользователей смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Также патчи выпустили для устройств Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, которые вышли в 2024 году.

Журналисты SamMobile объяснили, что для установки патча нужно зайти в настройки телефона, найти раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить». Также авторы рассказали, что следующее обновление — уже с новыми функциями — выйдет в рамках прошивки One UI 8.5.

13 октября Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. Модель с поддержкой спутниковой связи оценили в 192 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости