Россия
08:02, 15 октября 2025Россия

В Генштабе назвали дату отправки призывников в воинские части

Анастасия Шейкина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

Отправка призывников со сборных пунктов к месту несения службы начнется в среду, 15 октября. Такую дату назвал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, мероприятия осеннего призыва 2025 года проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции. Призывников направят в пункты дислокации для службы только на территории России, они не будут задействованы в СВО.

Цимлянский также напомнил, что в этом году особенность осеннего призыва заключается в том, что решение о призыве на военную службу действительно в течение одного года со дня его принятия. Для оповещения граждан о необходимости службы используются печатные и электронные повестки.

Осенний призыв в России начался 1 октября. Он продлится до 31 декабря. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе этой кампании впервые будут массово вручать электронные повестки и начнет полноценно действовать реестр воинского учета

    Все новости