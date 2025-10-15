В Госдуме предложили жестче наказывать недобросовестные УК

Депутат ГД Слуцкий предложил жестче наказывать недобросовестные УК

Срок, в течение которого повторное грубое нарушение требований приводит к отзыву лицензии управляющих компаний (УК), следует увеличить с 12 до 24 месяцев. С предложением ужесточить наказание для недобросовестных организаций выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Авторы инициативы считают, что такая мера станет серьезным сдерживающим фактором и «заставит компании работать добросовестно на постоянной основе, а не только в период проверок».

Ранее в Госдуме предложили снижать ставку по ипотеке за третьего и каждого последующего ребенка. По словам депутата Виталия Милонова, который озвучил предложение, существующих на данный момент мер поддержки заемщиков с большим количеством детей недостаточно.