Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:02, 15 октября 2025Экономика

В Госдуме предложили жестче наказывать недобросовестные УК

Депутат ГД Слуцкий предложил жестче наказывать недобросовестные УК
Александра Качан (Редактор)
СюжетСтавки по ипотеке

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Срок, в течение которого повторное грубое нарушение требований приводит к отзыву лицензии управляющих компаний (УК), следует увеличить с 12 до 24 месяцев. С предложением ужесточить наказание для недобросовестных организаций выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Авторы инициативы считают, что такая мера станет серьезным сдерживающим фактором и «заставит компании работать добросовестно на постоянной основе, а не только в период проверок».

Ранее в Госдуме предложили снижать ставку по ипотеке за третьего и каждого последующего ребенка. По словам депутата Виталия Милонова, который озвучил предложение, существующих на данный момент мер поддержки заемщиков с большим количеством детей недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости