14:57, 15 октября 2025

В Казахстане заявили об отсутствии очередей из грузовиков на границе с Россией

В Казахстане заявили, что очередей из грузовиков на границе с Россией нет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Роман Коротков / Фотобанк Лори

У границы Казахстана с Россией нет очередей из грузовиков, также в республике не усиливали проверки грузов на границе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина Казахстана, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что работа по пропуску машин через пропускной пункт идет в штатном режиме. Также в Казахстане сообщили, что республика соблюдает правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где предусмотрено свободное перемещение товаров между странами.

Ранее генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий сообщил, что вопрос грузовиков, застрявших на границе Казахстана и России, должен решиться в течение одной-двух недель.

По его информации, 2500 грузовых автомобилей застряли на границе России и Казахстана. Он добавил, что это связано с ужесточением требований таможенного досмотра властями республики.

