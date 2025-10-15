В Киеве на фоне блэкаута возникли перебои с водой

Частичное отключение электричества в Киеве вызвало проблемы с водоснабжением потребителей на правом берегу города. Об этом сообщила пресс-служба «Киевводоканала».
Отмечается, что в украинской столице в связи с повышенной нагрузкой на энергосистему из-за увеличения электропотребления проводят работы на энергообъекте.
На некоторое время обесточены Шевченковский, Печерский и Голосеевский районы, а водоснабжение потребителей правого берега города осуществляется «в режиме пониженного давления».
Ранее стало известно, что в Киеве произошел блэкаут. Помимо украинской столицы, аварийные отключения электроэнергии вводились сразу в семи областях, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.