В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

Глава КГГА Загуменный: В Киеве готовят эвакуационные автобусы для вывоза людей

В Киеве готовят автобусы для эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный, передает «Страна.ua».

«Сейчас также работаем над проектом эвакуационных автобусов для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — сказал он.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Украине, возможно, придется рассматривать в будущем эвакуацию крупных городов, в том числе Киева. По его словам, ситуация в небе над страной критическая.

До этого Украина начала готовиться к боевым действиям в Одесской области. Согласно опубликованному Министерством обороны страны документу, в региональном центре может появиться военная администрация.