В Кремле ответили на вопрос об оказавшемся в центре скандала российском губернаторе

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать мат губернатора Федорищева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать матерную ругань, которую использовал во время встречи с подчиненным губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Федорищев во время инспекции в Кинельском районе Самарской области заявил главе муниципалитета Юрию Жидкову «уволен ****» и толкнул подчиненного в плечо. Поводом для увольнения с матом стало якобы недостаточно почтительное отношение Жидкова к камню с табличкой о Великой Отечественной войне. При этом полномочий единолично уволить Жидкова у Федорищева нет. После этого Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом.

«Что касается этической стороны, то я не хотел бы давать комментарий», — ответил представитель Кремля на вопрос о поведении оказавшегося в центре скандала губернатора.

Ранее Жидков рассказал, что камень изначально находился в парке как обозначение места под памятник участникам Великой Отечественной войны. Когда обелиск установили, камень перенесли, чтобы использовать для музея, однако с него забыли снять табличку.

