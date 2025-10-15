Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 15 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

Депутат Журова: США подталкивают ЕС к закупке оружия ради взносов в НАТО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США ведут последовательную политику по увеличению взносов в НАТО, поэтому подталкивают европейские страны к закупке оружия для помощи Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить закупку у США оружия для Украины. Отмечается, что 15 октября под руководством Германии и Великобритании «будет скоординирована дальнейшая военная помощь Украине».

Журова считает, что требование США к ЕС закупать больше оружия для Украины является последовательным шагом в обогащении НАТО. По ее словам, Вашингтону выгоден этот конфликт, потому что в противном случае президенту Дональду Трампу пришлось бы придумывать, почему США увеличивают взносы.

«Они все делают по своему плану. Если бы причиной был не конфликт на Украине, тогда надо было бы что-то придумать, объяснять, зачем надо закупать оружие у США. Идет информационная война, пропаганда и объяснения, почему это надо делать. А за этим следуют практические действия — взносы и закупка американского оружия», — объяснила Журова.

Ранее глава Пентагона созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. СМИ назвали его приказ «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости