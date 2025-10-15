В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

Депутат Журова: США подталкивают ЕС к закупке оружия ради взносов в НАТО

США ведут последовательную политику по увеличению взносов в НАТО, поэтому подталкивают европейские страны к закупке оружия для помощи Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет попросит страны НАТО увеличить закупку у США оружия для Украины. Отмечается, что 15 октября под руководством Германии и Великобритании «будет скоординирована дальнейшая военная помощь Украине».

Журова считает, что требование США к ЕС закупать больше оружия для Украины является последовательным шагом в обогащении НАТО. По ее словам, Вашингтону выгоден этот конфликт, потому что в противном случае президенту Дональду Трампу пришлось бы придумывать, почему США увеличивают взносы.

«Они все делают по своему плану. Если бы причиной был не конфликт на Украине, тогда надо было бы что-то придумать, объяснять, зачем надо закупать оружие у США. Идет информационная война, пропаганда и объяснения, почему это надо делать. А за этим следуют практические действия — взносы и закупка американского оружия», — объяснила Журова.

Ранее глава Пентагона созвал экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов, не объяснив причину срочной встречи. СМИ назвали его приказ «чрезвычайно необычным» и вызвавшим «смятение и тревогу».