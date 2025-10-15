Депутат Колесник: Угрожая России, Британия нагнетает ситуацию для своих граждан

Великобритания угрожает России военным конфликтом, чтобы вызвать реакцию у своих граждан и повысить финансирование военных расходов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит на якобы нарушение европейского воздушного пространства со стороны России. Он назвал инциденты с якобы нарушением воздушного пространства «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».

«Если Великобритания, так сказать, настоятельно зовет нас уже которую неделю в гости, то может и накаркать. Но это они нагнетают для своих жителей, мы к этому не сильно прислушиваемся, нам эти угрозы слух не режут. А вот у них проблемы внутри страны довольно серьезные, потому что очень много денег приходится расходовать на военный бюджет. Они же не обладают таким экономическим потенциалом, как Россия, поэтому они начинают "встречать" нас», — прокомментировал Колесник.

Ранее Хили заявил, что Великобритания и США совместно с НАТО провели воздушную операцию у границ России. Он сказал, что миссия была проведена, чтобы послать России «мощный сигнал о единстве НАТО».