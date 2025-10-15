Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 15 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России указали на признак истощения ресурсов Запада для поддержки Украины

Депутат Чепа: Запад продолжает всяческими действиями воровать деньги
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Западные страны воруют замороженные российские активы, потому что у них нет своих денег для реализации плана по уничтожению Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в попытке увеличить свою финансовую поддержку Украины. По словам западных чиновников, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении кредитов с использованием механизма, который позволит им избежать необходимости полного изъятия активов.

«Они продолжают всяческими действиями воровать деньги, потому что своих денег у них не хватает на реализацию тех задач, которые они сами себе строят для планомерного уничтожения Украины и поддержки США, которые готовы поставлять оружие за чужие деньги. Экономика трещит, они вооружали Украину, готовили эту катастрофу, и они продолжают эту политику», — считает Чепа.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза будут готовы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Уточнялось, что это произойдет, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости