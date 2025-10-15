Депутат Чепа: Запад продолжает всяческими действиями воровать деньги

Западные страны воруют замороженные российские активы, потому что у них нет своих денег для реализации плана по уничтожению Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в попытке увеличить свою финансовую поддержку Украины. По словам западных чиновников, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении кредитов с использованием механизма, который позволит им избежать необходимости полного изъятия активов.

«Они продолжают всяческими действиями воровать деньги, потому что своих денег у них не хватает на реализацию тех задач, которые они сами себе строят для планомерного уничтожения Украины и поддержки США, которые готовы поставлять оружие за чужие деньги. Экономика трещит, они вооружали Украину, готовили эту катастрофу, и они продолжают эту политику», — считает Чепа.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза будут готовы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Уточнялось, что это произойдет, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение.