В России заявили о начале завершающей стадии боев за Красноармейск

В России заявили о переходе к завершающей стадии боев за Красноармейск в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бои за Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) переходят к завершающей стадии после взятия Новопавловки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Операция по штурму города входит в завершающую стадию. С учетом того, что юго-западный укрепрайон ВСУ в районе Лазурного и Шахтерского практически зачищен, есть вероятность, что темп наступления удастся набрать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска покончат с группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда выйдут в район железной дороги, проходящей через город. При этом авторы канала подчеркнули, что в таком случае в сложном положении окажется украинский гарнизон в Мирнограде.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий вошли на восточные окраины Мирнограда. Отмечается, что оперативный успех российских войск связан со взятием под контроль населенного пункта Балаган.

