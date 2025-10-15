В США рассказали об угрозах Китая превратить мировую торговлю в хаос

Глава Минфина США Бессент: Китай угрожал Белому дому хаосом в мировой торговле

Глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент упрекнул замглавы Министерства коммерции КНР Ли Чэнгана в давлении на Белый дом в вопросе портовых сборов с судов китайского производства. Слова руководителя американского ведомства приводит ТАСС.

В ходе визита в Вашингтон Чэнган угрожал администрации президента США Дональда Трампа превратить мировую торговлю в хаос, если Соединенные Штаты решатся ввести портовые сборы с китайских судов, заявил Бессент. При этом представитель КНР, подчеркнул глава американского Минфина, приехал на переговоры «без приглашения». «Чэнган сказал, цитирую, что Китай устроит глобальный хаос, если эти портовые сборы вступят в силу», — резюмировал Бессент.

Подобное поведение он счел неприемлемым и неуважительным по отношению к властям США. Ни на одних торговых переговорах, в которых участвовали представители Соединенных Штатов, заверил Бессент, партнеры Вашингтона не позволяли себе такого тона. «Этот человек вел себя не так», — констатировал министр финансов США.

Соединенные Штаты и Китай начали взимать друг с друга портовые сборы с 14 октября. Власти США ввели ступенчатый сбор в 50 долларов на нетто-тонну за заход китайского или связанного с КНР судна в порт. В дальнейшем планка поднимется до 80 долларов в 2026 году, до 110 долларов — в 2027-м и до 140 долларов — в 2028-м. Пекин установил начальную планку на уровне в 400 юаней на нетто-тонну с повышением до 640, 880 и 1120 юаней в 2026-2028 годах.

Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян объяснял необходимость нового сбора в отношении американских судов обеспечением справедливой торговой конкуренции, призвав Вашингтон пересмотреть свою «одностороннюю» торговую политику в отношении Китая. На фоне усиливающегося противостояния КНР и США аналитики спрогнозировали заметное удорожание морских перевозок.