Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 14 мая 2026Россия

Военэксперт допустил зеркальный ответ на атаки Киева через воздушные коридоры Прибалтики

Военэксперт Попов: ВС РФ могли зеркально ответить на атаки ВСУ через Прибалтику
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ВС России могли дать зеркальный ответ на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) воздушных корридоров Польши и Прибалтики для атак на территорию РФ. Эту версию допустил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с «МК».

Так он прокомментировал удары по западной Украине 13 мая, отметив, что массированные удары в дневное время наносятся в одном случае.

«Дневные запуски являются первым признаком того, что у нас есть ценные разведданные. Например, что в тылу у противника формируется что-то ударное, какое-то мощное вооружение, что потом будет "распылено" по территории Украины для дальнейшей переброски на поле боя», — указал военный эксперт.

По его словам, есть вероятность, что во время майского перемирия Киев подготовился к приему военной помощи и что склад военной техники и оружия находился именно в том месте, куда летели российские «Герани». Если бы атака была в ночное время, все это вооружение уже было бы отправлено по разным уголкам республики.

«Мы сейчас так и работаем: как только что-то обнаруживаем, то сразу наносим удар, чтобы хотя бы замедлить логистику или снизить работоспособность станций перегрузки или арсеналы временного хранения», — добавил Попов.

Военэксперт также ответил на заявление советника главы Минобороны Украины Сергея Бескрестнова, будто ВС РФ изменили тактику нанесения ударов по республике, направив большое количество БПЛА вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров.

«Почему сейчас использовали приграничные с Белоруссией территории? Противник же наносит удары по нам, используя воздушные коридоры Польши и Прибалтики. Мы сейчас делаем почти то же самое», — сказал военный летчик.

Он также не исключил, что во время встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко был достигнут ряд соответствующих договоренностей.

Ранее Сергей Бескрестнов пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла мощные удары ракетами по Киеву. Какие объекты стали целями атаки?

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    ГВ «Север» мощным ударом уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ и показала это на видео

    Трамп осыпал Си Цзиньпина комплиментами

    Женщины раскрыли самую большую ошибку мужчин в сексе

    Фиктивные медцентры заработали 100 миллионов рублей на россиянах

    Трамп одной фразой описал переговоры с Си Цзиньпином

    В Латвии предрекли падение правительства

    Россиян предупредили о потере зрения из-за веток сирени дома

    Госсекретарь США понадеялся на помощь Китая в открытии Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok