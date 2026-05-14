Военэксперт допустил зеркальный ответ на атаки Киева через воздушные коридоры Прибалтики

Военэксперт Попов: ВС РФ могли зеркально ответить на атаки ВСУ через Прибалтику

ВС России могли дать зеркальный ответ на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) воздушных корридоров Польши и Прибалтики для атак на территорию РФ. Эту версию допустил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с «МК».

Так он прокомментировал удары по западной Украине 13 мая, отметив, что массированные удары в дневное время наносятся в одном случае.

«Дневные запуски являются первым признаком того, что у нас есть ценные разведданные. Например, что в тылу у противника формируется что-то ударное, какое-то мощное вооружение, что потом будет "распылено" по территории Украины для дальнейшей переброски на поле боя», — указал военный эксперт.

По его словам, есть вероятность, что во время майского перемирия Киев подготовился к приему военной помощи и что склад военной техники и оружия находился именно в том месте, куда летели российские «Герани». Если бы атака была в ночное время, все это вооружение уже было бы отправлено по разным уголкам республики.

«Мы сейчас так и работаем: как только что-то обнаруживаем, то сразу наносим удар, чтобы хотя бы замедлить логистику или снизить работоспособность станций перегрузки или арсеналы временного хранения», — добавил Попов.

Военэксперт также ответил на заявление советника главы Минобороны Украины Сергея Бескрестнова, будто ВС РФ изменили тактику нанесения ударов по республике, направив большое количество БПЛА вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 километров.

«Почему сейчас использовали приграничные с Белоруссией территории? Противник же наносит удары по нам, используя воздушные коридоры Польши и Прибалтики. Мы сейчас делаем почти то же самое», — сказал военный летчик.

Он также не исключил, что во время встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко был достигнут ряд соответствующих договоренностей.

Ранее Сергей Бескрестнов пожаловался, что новая тактика ВС России перегружает систему украинской противовоздушной обороны, за счет чего большее количество беспилотников может пройти в западную часть страны.