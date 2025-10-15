Мир
Венгрия раскрыла позор Еврокомиссии

Сийярто заявил, что ответ ЕК по «Дружбе» спустя семь недель — позор
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что долгий ответ Европейской комиссии (ЕК) на его запрос о безопасности нефтепровода «Дружба» — это позор. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете, это позор. Они послали ответ через семь недель после моего письма. После семи недель, представьте себе», — сказал дипломат.

Ранее венгерская сторона призвала Украину остановить атаку на энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти в республику.

Также совместно со Словакией она обратилась к руководству Европейского союза с просьбой повлиять на Киев, хотя власти Евросоюза неоднократно критиковали Будапешт за нежелание прекращать закупки сырья в России.

