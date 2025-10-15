Власти российского города призвали людей покинуть побережье из-за опасности БЭК

Жителей Туапсе призвали покинуть побережье из-за опасности украинских БЭК

Жителей Туапсе призвали покинуть побережье из-за опасности украинских безэкипажных катеров (БЭК). Соответствующий пост появился в Telegram-канале главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко.

«Покиньте срочно территории рядом с морем, набережные, пляжи! Ожидаем появления в нашей акватории безэкипажных катеров», — написал он.

Бойко также напомнил, что находиться вблизи опасной зоны, а также снимать работу систем противовоздушной обороны категорически запрещено.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по югу Крыма. По данным российского оборонного ведомства, беспилотники с фугасными боезарядами атаковали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.