Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:09, 15 октября 2025Бывший СССР

Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

RusVesna: В Харьковской области объявили массовую эвакуацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Харьковской области объявили массовую эвакуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Всего под срочную эвакуацию попадают жители 40 населенных пунктов Купянского района. По предположению авторов канала, это может свидетельствовать о предстоящем переходе города Купянска под контроль Вооруженных сил России.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что полное взятие Купянска российскими войсками является вопросом времени. По ее словам, точка невозврата для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдена.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    США получат от России сведения об убийстве Кеннеди

    Женщина три месяца жила с мумией соседа без головы

    В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

    Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

    Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

    Трамп заявил о конце БРИКС

    Путин провел три международных телефонных разговора за день

    Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости