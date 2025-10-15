Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

RusVesna: В Харьковской области объявили массовую эвакуацию

В Харьковской области объявили массовую эвакуацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Всего под срочную эвакуацию попадают жители 40 населенных пунктов Купянского района. По предположению авторов канала, это может свидетельствовать о предстоящем переходе города Купянска под контроль Вооруженных сил России.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что полное взятие Купянска российскими войсками является вопросом времени. По ее словам, точка невозврата для Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдена.