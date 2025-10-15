Захарова ответила на заявление польской разведки о войне с Россией

Захарова: Заявления Польши о войне с Россией являются нагнетанием русофобии

Слова главы польского Бюро национальной безопасности Славомира Ценцкевича о ведущейся войне между Россией и странами Евросоюза являются лишь нагнетанием русофобии. Так на заявление польской разведки ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Потому что они эксплуатируют тему информационной безопасности для нагнетания русофобских настроений. Вот сейчас это сделал глава Бюро национальной безопасности в интервью Financial Times. Он обвинил нашу страну в неких гибридных акциях», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Польша и другие европейские страны накачивают Украину летальными вооружениями и деньгами не для обеспечения безопасности, «а для нанесения, как они это преподносят, России стратегического поражения».

«Они в открытую против нас действуют», — добавила она.

Ранее Ценцкевич заявил, что Польша находится в состоянии конфликта с Россией. Глава разведведомства, не приведя доказательств, обвинил Москву в активизации «гибридных атак» в странах Европы.