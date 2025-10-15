Зеленский создаст военную администрацию после митинга в Одессе

Зеленский: В ближайшее время будет назначен глава военной администрации в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени создаст военную городскую администрацию в Одессе. Об этом украинский глава сказал в обращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Причиной этого решения стало то, что мэра города Геннадия Труханова лишили гражданства страны. По словам Зеленского, Одесса заслуживает «большей защиты и поддержки», что можно сделать в формате военной администрации.

Как подчеркнул глава украинского государства, в городе долгое время слишком много вопросов безопасности оставались без надлежащего ответа. «Все эффективные решения будут приняты», — подытожил он.

Ранее одесситы вышли на митинг после новостей о лишении гражданства мэра Геннадия Труханова. Демонстранты призывают отстранить градоначальника от исполнения его полномочий. Поводом для такого требования стали появившиеся сообщения о том, что у него нашли российское гражданство.