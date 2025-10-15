Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 14 октября 2025Бывший СССР

Зеленский создаст военную администрацию после митинга в Одессе

Зеленский: В ближайшее время будет назначен глава военной администрации в Одессе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени создаст военную городскую администрацию в Одессе. Об этом украинский глава сказал в обращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Причиной этого решения стало то, что мэра города Геннадия Труханова лишили гражданства страны. По словам Зеленского, Одесса заслуживает «большей защиты и поддержки», что можно сделать в формате военной администрации.

Как подчеркнул глава украинского государства, в городе долгое время слишком много вопросов безопасности оставались без надлежащего ответа. «Все эффективные решения будут приняты», — подытожил он.

Ранее одесситы вышли на митинг после новостей о лишении гражданства мэра Геннадия Труханова. Демонстранты призывают отстранить градоначальника от исполнения его полномочий. Поводом для такого требования стали появившиеся сообщения о том, что у него нашли российское гражданство.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    США получат от России сведения об убийстве Кеннеди

    Женщина три месяца жила с мумией соседа без головы

    В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

    Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

    Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

    Трамп заявил о конце БРИКС

    Путин провел три международных телефонных разговора за день

    Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости