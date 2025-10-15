Жители Одессы вышли на митинг после одного действия Зеленского

Одесситы вышли на митинг после новостей о лишении гражданства мэра Труханова

Жители Одессы устроили протестную акцию, требуя созвать сессию горсовета и отстранить действующего градоначальника Геннадия Труханова, о чем сообщает украинское издание «Новини.LIVE» в своем Telegram-канале. Произошло это на фоне новостей о том, что президент страны Владимир Зеленский лишил мэра гражданства.

Как уточняется, участники митинга призывают отстранить Труханова от исполнения мэрских полномочий. Поводом стали появившиеся сообщения о том, что у него нашли российское гражданство. Демонстранты в свою очередь поддерживают создание военной администрации в городе.

Протестующие обвиняют местные власти в том, что чиновники не способны справиться с обязанностями даже в чрезвычайных обстоятельствах. Вышедшие на улицу горожане упомянули о последствиях недавнего наводнения, спровоцированного мощными ливнями. 1 октября сообщалось, что девять человек погибли в результате катаклизма.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. До этого интернет-пользователи создали соответствующую петицию.