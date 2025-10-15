Ценности
14:51, 15 октября 2025Ценности

Жена богатейшего человека Индии пришла на вечеринку с сумкой за 176 миллионов рублей

Жена бизнесмена Мукеша Амбани Нита вышла в свет с бриллиантовой сумкой Hermès
Мария Винар

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Жена бизнесмена Мукеша Амбани Нита Амбани пришла на вечеринку модельера Маниша Малхотры с роскошной сумкой и привлекла внимание журналистов. Об этом пишет издание Eastern Eye.

61-летняя супруга богатейшего человека Индии вышла в свет в металлизированном сари и с массивными серьгами, оформленными изумрудами в виде сердца. При этом ее образ дополнили аккуратный низкий пучок и яркий макияж.

Однако внимание публики привлекла миниатюрная сумка Hermès Sac Bijou Birkin, украшенная 3025 бриллиантами общим весом 111 карат. Данный аксессуар считается редким — в мире существует лишь три экземпляра. Стоимость роскошного изделия составляет 1,67 миллиона фунтов стерлингов (примерно 176 миллионов рублей).

В июле сообщалось, что первый прототип сумки Hermès Birkin продали за 800 миллионов рублей в Париже. Отмечалось, что за 40-летнее изделие с инициалами англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин более 10 минут боролись девять коллекционеров — в итоге оно стало самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе Sotheby's.

