Жительница Донецка рассказала о связи с украинскими спецслужбами на видео

Задержание сотрудниками ФСБ жительницы Донецка за работу на украинские спецслужбы попало на видео. Запись публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как женщина выходит из дома, после чего к ней подходят правоохранители. По словам задержанной, на нее вышли «с той стороны» представители спецслужб и попросили снять в определенных местах машины.
Далее женщина на месте показала, где делала фото, а также где оставила контейнер.
О задержании жительницы Донецка стало известно 15 октября. Сообщалось, что она передавала данные о машинах с парковок около административных зданий, а также изъяла самодельное взрывное устройство из одного тайника и переложила его в другой. Возбуждено уголовное дело.