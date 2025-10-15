Силовые структуры
«Знаток российской кухни» отреагировал на решение суда об аресте

Блогер Сюткин обжаловал свой арест по делу о распространении фейков о ВС РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Защита блогера Павла Сюткина обжаловала решение суда о его аресте по делу о распространении фейков. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

9 октября Черемушкинский районный суд Москвы взял Сюткина под стражу. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Поводом стал его пост в Telegram-канале о событиях в Буче.

60-летний Сюткин называет себя «знатоком российской кухни». После начала СВО он занял антироссийскую позицию и глумился над жертвой теракта — военным корреспондентом Владленом Татарским.

Ранее сообщалось, что жительница Донецка рассказала о связи с украинскими спецслужбами на видео.

