«Знаток российской кухни» отреагировал на решение суда об аресте

Блогер Сюткин обжаловал свой арест по делу о распространении фейков о ВС РФ

Защита блогера Павла Сюткина обжаловала решение суда о его аресте по делу о распространении фейков. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

9 октября Черемушкинский районный суд Москвы взял Сюткина под стражу. Ему вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Поводом стал его пост в Telegram-канале о событиях в Буче.

60-летний Сюткин называет себя «знатоком российской кухни». После начала СВО он занял антироссийскую позицию и глумился над жертвой теракта — военным корреспондентом Владленом Татарским.

Ранее сообщалось, что жительница Донецка рассказала о связи с украинскими спецслужбами на видео.