19:53, 16 октября 2025Из жизни

105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Долгожительница из ЮАР назвала секретом долголетия послушание и доброту
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: MehmetO / Shutterstock / Fotodom

Долгожительница из ЮАР раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает южноафриканское издание DFA.

23 октября Дитвеле Вильгельмине Моэнг исполнится 105 лет. «Слушайте родителей и старших, — отвечает она на вопрос о долголетии. — Усердно трудитесь, будьте скромнее и любите друг друга. Помогайте людям и уважайте всех, кого встретите. Послушание и доброта сильно помогут вам в жизни».

Мир, по словам женщины, сильно изменился с ее юности. «Сейчас есть школы, электричество, телевидение, телефоны повсюду, — объясняет она. — А в мое время нужно было далеко идти, просто чтобы набрать воды или купить что-то».

В 1976 году Моэнг вышла замуж. У нее девять детей, 20 внуков и 23 правнука.

Ранее 108-летняя женщина из Японии рассказала, что продолжает работать в собственном барбершопе, несмотря на возраст. Сицуй Хакойси была признана самой старой работающей в барбершопе женщиной в мире. 5 марта рекорд был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

