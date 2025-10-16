19-летняя невеста Лепса снова назвала себя его женой

Возлюбленная народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба в соцсетях снова назвала себя женой исполнителя. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка опубликовала видео, на котором позирует в коротком кожаном платье коричневого цвета и бежевых сапогах на каблуке. «Ну это надо же было выбрать себе такую жену», — подписала она публикацию, отметив на ней Лепса.

На данный момент артист не давал каких-либо комментариев по поводу отношений с Кибой, поэтому неизвестно, вступила ли пара в брак.

Ранее Аврора Киба пошутила о дорогих подарках от исполнителя. Она прокомментировала фотографии с Недели моды в Париже, на которых жена миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес и невеста футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес демонстрируют свои массивные кольца с бриллиантами.