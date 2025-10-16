Бывший СССР
Эстония закроет частично проходящее по территории России шоссе

Эстония закроет движение по дороге Вярска — Саатсе, частично проходящей через РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонские власти приняли решение окончательно запретить движение по частично проходящей через так называемый Саатсеский сапог на территории России автодороге Вярска — Саатсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Эстонии Игоря Таро.

Дорога Вярска — Саатсе была построена еще в советское время. Российскую территорию она пересекает дважды. Первый раз на дистанции в 30 метров, второй раз — на километр. Пешеходное движение на трассе запрещено.

«Движение на этом участке дороги должно быть полностью закрыто», — заявил глава МВД Эстонии. Таро объяснил, что данное решение было принято якобы в целях обеспечения безопасности. Эстонский премьер-министр Кристен Михал также сообщил, что власти решили ускорять строительство объездной дороги.

10 октября Департамент полиции и погранохраны Эстонии заявил, что решил ограничить движение по участку трассы из-за якобы имевшей место «повышенной активности» российских пограничников на прилегающей к дороге российской территории.

Заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев ранее заявил, что решение Эстонии перекрыть дорогу Вярска — Саатсе, которая частично проходит по России, является стандартным проявлением прибалтийской русофобии. По его словам, русофобия является родимым пятном Латвии, Литвы и Эстонии, вряд ли она в ближайшее время закончится.

