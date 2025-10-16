Евросоюз запустит новый проект вместе с Украиной

Евросоюз запустит совместный с Украиной проект по производству беспилотников

Власти Евросоюза планируют в начале 2026 года запустить совместный с Украиной проект по производству боевых беспилотников. С таким заявлением выступил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас идет проработка проекта альянса по беспилотникам, мы рассчитываем, что он заработает уже в начале следующего года», — сказал чиновник.

По словам Кубилюса, непосредственное производство запустят на территории европейских стран, а курировать его будут специалисты с Украины.

Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность производства морских беспилотников совместно с Филиппинами.