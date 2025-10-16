Интернет и СМИ
18:09, 16 октября 2025

Участница популярного шоу выиграла денежный приз и оказалась на улице

Участница «Острова любви» Тони Лайтес после победы в шоу оказалась на улице
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: dailymail.co.uk

Участница 12-го сезона популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Тони Лайтес заявила, что после победы в проекте оказалась на улице. Ее слова передает Daily Mail.

Отмечается, что Лайтес и ее возлюбленный дошли до финала шоу и выиграли денежный приз — 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона рублей). После съемок победительница «Острова любви» переехала из США в Великобританию и столкнулась с трудностями при поиске жилья. Она пожаловалась, что не может найти надежного арендодателя.

«Меня продолжают спрашивать: "Почему бы тебе просто не снять квартиру?" (...) Я сегодня ходила смотреть квартиру, но домовладелец так и не появился, и кто-то уже был внутри», — рассказала Лайтес. Она описала свое нынешнее положение словами «проблема бездомности продолжается».

Ранее другая звезда 12-го сезона «Острова любви» Меган Форте Кларк рассказала об опасном случае, который не попал в эфир. По ее словам, одному из участников проекта понадобилась медицинская помощь из-за падения на площадке.

«Остров любви» — британское шоу, в котором молодые люди пытаются найти вторую половинку. Свои версии проекта выпустили в США, Австралии, Франции, Германии и других странах.

.
    Все новости