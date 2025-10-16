Итальянскую модель на балконе зарезал экс-возлюбленный

Итальянскую модель Памелу Дженини на балконе зарезал экс-возлюбленный

На итальянскую модель и телезвезду Памелу Дженини напал ее экс-возлюбленный Джанлуко Сончин. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, 52-летний бывший избранник манекенщицы использовал копию ее ключа и вошел в квартиру в Милане, чтобы попытаться возобновить отношения. Во время разговора 29-летняя Дженини успела позвонить в полицию.

До приезда правоохранителей Сончин нанес модели 24 ножевых ранения, которые были несовместимы с жизнью. Уточняется, что Дженини получила удары в шею, спину, грудь и руки.

Прибывшие на место полицейские пытались усмирить преступника, но он успел нанести себе ножевые ранения. Сейчас Сончин находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации Metro, помимо модельной карьеры Дженини также основала линию пляжной одежды EP SheLux вместе со своей подругой Элисой Бартолотти.

