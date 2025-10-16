Избитые в Подмосковье дети участника СВО назвали причину нападения на них

Подросток из Подольска избил детей бойца СВО, решив, что они оскорбили его мать

Подросток из подмосковного Подольска избил детей участника специальной военной операции (СВО), решив, что они оскорбили его мать. Причину нападения пострадавшие мальчики назвали в беседе с ИА «Регнум».

Нападение на 16-летнего ученика местного колледжа и его 15-летнего брата-школьника вызвало общественный резонанс. Изначально сообщалось, что конфликт произошел на межнациональной почве, но дети бойца опровергли это. В разговоре с журналистами, они пояснили, что драка произошла еще в мае, однако видео с ней попало в сеть только сейчас. Сначала агрессор поймал младшего из них, заставив связаться со старшим братом и вызвать его на улицу. В результате оба юноши были избиты.

По словам старшего из детей военнослужащего, кто-то из других ребят сказал местному хулигану, что они якобы оскорбляли его мать. Однако братья заверили, что их оклеветали. «Даже на видео слышно, как я пытаюсь ему доказать, что мы не оскорбляли его родных. Но он ничего не захотел слушать и избил нас. Кто мог желать нам зла, я не знаю. Никаких конфликтов у нас ни с кем не было. Связано ли это с тем, что наш отец сейчас на СВО — тоже не знаю», — поделился собеседник агентства.

Мальчик добавил, что после драки врачи диагностировали у них с братом ушибы и ссадины. «У меня на фоне этой ситуации стало ухудшаться зрение, появились панические атаки, стал очень плохо спать», — пожаловался он.

Пострадавший также заявил, что уголовное дело по факту нападения возбудили только спустя несколько месяцев, когда по сети распространилось видео драки. При этом заявление в полицию было написано сразу после происшествия.

Ранее в Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника СВО. Как выяснилось, нападавшие требовали у него деньги. В результате у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы.