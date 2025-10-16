Россия
18:06, 16 октября 2025Россия

Избитые в Подмосковье дети участника СВО назвали причину нападения на них

Подросток из Подольска избил детей бойца СВО, решив, что они оскорбили его мать
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Регнум»

Подросток из подмосковного Подольска избил детей участника специальной военной операции (СВО), решив, что они оскорбили его мать. Причину нападения пострадавшие мальчики назвали в беседе с ИА «Регнум».

Нападение на 16-летнего ученика местного колледжа и его 15-летнего брата-школьника вызвало общественный резонанс. Изначально сообщалось, что конфликт произошел на межнациональной почве, но дети бойца опровергли это. В разговоре с журналистами, они пояснили, что драка произошла еще в мае, однако видео с ней попало в сеть только сейчас. Сначала агрессор поймал младшего из них, заставив связаться со старшим братом и вызвать его на улицу. В результате оба юноши были избиты.

По словам старшего из детей военнослужащего, кто-то из других ребят сказал местному хулигану, что они якобы оскорбляли его мать. Однако братья заверили, что их оклеветали. «Даже на видео слышно, как я пытаюсь ему доказать, что мы не оскорбляли его родных. Но он ничего не захотел слушать и избил нас. Кто мог желать нам зла, я не знаю. Никаких конфликтов у нас ни с кем не было. Связано ли это с тем, что наш отец сейчас на СВО — тоже не знаю», — поделился собеседник агентства.

Мальчик добавил, что после драки врачи диагностировали у них с братом ушибы и ссадины. «У меня на фоне этой ситуации стало ухудшаться зрение, появились панические атаки, стал очень плохо спать», — пожаловался он.

Пострадавший также заявил, что уголовное дело по факту нападения возбудили только спустя несколько месяцев, когда по сети распространилось видео драки. При этом заявление в полицию было написано сразу после происшествия.

Ранее в Челябинске толпа подростков избила 16-летнего сына не вернувшегося с фронта участника СВО. Как выяснилось, нападавшие требовали у него деньги. В результате у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы.

