12:34, 16 октября 2025Экономика

Китай возмутился запугиванием со стороны США

МИД КНР: США запугивают другие страны, требуя прекратить импорт нефти из России
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на попытки США вынудить другие страны отказаться от закупок российской нефти. Об этом сообщило «Прайм».

Как заявил официальный представитель этого внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, Вашингтон занимается односторонним запугиванием, когда требует, чтобы другие государства перестали импортировать российские энергоносители. В МИД КНР такую политику охарактеризовали как экономическое принуждение, которое серьезно подрывает международные торгово-экономические правила и угрожает безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

До этого Министерство коммерции КНР заявило, что позиция Пекина относительно торговых и тарифных войн последовательна: Китай готов бороться до конца. Однако если Белый дом захочет вернуться к переговорам, то «двери остаются открытыми».

В свою очередь, посольство Китая в США заявило, что КНР выступает за уважительное отношение к ее сотрудничеству с Россией, а также отвергает любые незаконные односторонние санкции.

