Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:28, 16 октября 2025Из жизни

Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

Daily Mail: В Великобритании медальон Генриха VIII продадут за 1,75 млн фунтов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: British Museum

Золотой медальон, связанный с браком английского короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской, может быть выкуплен государством для национальной коллекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уникальный артефакт, оцененный в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 369 миллионов рублей), обнаружил в 2019 году владелец кафе из Бирмингема Чарли Кларк. К моменту находки он всего полгода занимался поисками древних сокровищ с металлоискателем. Когда кладоискатель-новичок увидел, что наткнулся на что-то золотое, то закричал от радости, «как маленькая школьница».

Эксперты Британского музея установили, что изготовленный из чистого золота 24 карата медальон, вероятно, создали для турнира в октябре 1518 года. Масштабный праздник был устроен в честь обручения принцессы Марии, дочери Генриха VIII, с французским наследником. На королевском украшении, сочетающем розу Тюдоров и гранат — символ Екатерины Арагонской, выгравирована надпись «tousiors» («всегда» на старофранцузском).

Если музею удастся собрать необходимую сумму до апреля 2026 года, Кларк и владелец земли получат вознаграждение в размере 1,75 миллиона фунтов стерлингов (около 184,4 миллиона рублей) каждый. В противном случае редкий артефакт могут продать в частную коллекцию, лишив публику доступа к уникальному свидетельству эпохи Тюдоров.

Материалы по теме:
«Это сродни охоте» Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
«Это сродни охоте»Российский антиквар — о сокровищах за миллионы, пропадающих на чердаках и помойках
3 декабря 2021
Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
Сокровища за бесценокСамые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле
27 мая 2017

Ранее сообщалось, что посетитель комиссионного магазина в Канаде обнаружил, что продававшиеся там за 30 канадских долларов кольца и медальоны являются средневековыми сокровищами. Владельцы магазина пожертвовали древние украшения университету.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Ведущая экономика Евросоюза продолжила слабеть

    В российских регионах повысят налог из-за богатеющего населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости