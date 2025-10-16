Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

Daily Mail: В Великобритании медальон Генриха VIII продадут за 1,75 млн фунтов

Золотой медальон, связанный с браком английского короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской, может быть выкуплен государством для национальной коллекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уникальный артефакт, оцененный в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 369 миллионов рублей), обнаружил в 2019 году владелец кафе из Бирмингема Чарли Кларк. К моменту находки он всего полгода занимался поисками древних сокровищ с металлоискателем. Когда кладоискатель-новичок увидел, что наткнулся на что-то золотое, то закричал от радости, «как маленькая школьница».

Эксперты Британского музея установили, что изготовленный из чистого золота 24 карата медальон, вероятно, создали для турнира в октябре 1518 года. Масштабный праздник был устроен в честь обручения принцессы Марии, дочери Генриха VIII, с французским наследником. На королевском украшении, сочетающем розу Тюдоров и гранат — символ Екатерины Арагонской, выгравирована надпись «tousiors» («всегда» на старофранцузском).

Если музею удастся собрать необходимую сумму до апреля 2026 года, Кларк и владелец земли получат вознаграждение в размере 1,75 миллиона фунтов стерлингов (около 184,4 миллиона рублей) каждый. В противном случае редкий артефакт могут продать в частную коллекцию, лишив публику доступа к уникальному свидетельству эпохи Тюдоров.

