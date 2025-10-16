Комбинация препаратов оказалась способна продлить жизнь

Aging: Окситоцин и ингибитор фермента Alk5 (A5i) продлили жизнь пожилых мышей

Комбинация гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 (A5i) позволила значительно продлить жизнь пожилых самцов мышей — почти на 75 процентов по сравнению с контрольной группой. Об этом сообщают ученые Калифорнийского университета в исследовании, опубликованном в журнале Aging.

Окситоцин, известный как «гормон доверия» и социального взаимодействия, в эксперименте использовался вместе с веществом, снижающим активность белка TGF-β, связанного с воспалением и возрастными изменениями. Совместное воздействие оказалось куда эффективнее любого из компонентов по отдельности: у животных улучшались память, выносливость, координация движений и даже общая устойчивость к стрессу.

Интересно, что терапия дала эффект только у самцов — у самок продолжительность жизни не изменилась, хотя у некоторых повысилась фертильность. Ученые связывают это с различиями в гормональной регуляции старения и планируют продолжить исследования, чтобы выяснить механизмы действия комбинации окситоцина и Alk5-ингибитора.

По словам авторов, результаты открывают путь к созданию новых стратегий замедления старения у млекопитающих — однако прежде чем говорить о перспективах для человека, необходимо подтвердить безопасность и эффективность метода.

