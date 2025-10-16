Культура
17:53, 16 октября 2025

Кустурица раскритиковал современный кинематограф

Сербский режиссер Кустурица заявил, что в современном кино отсутствует мораль
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сербский режиссер Эмир Кустурица, известный по фильмам «Жизнь как чудо» и «Аризонская мечта», раскритиковал современный кинематограф. Его слова передает РИА Новости.

Постановщик заявил, что в новых фильмах часто отсутствует мораль. По его мнению, они создаются как рекламный продукт.

«Сейчас фильмы работают на основе рекламы: там морали нет, там продажи», — сообщил Кустурица на фестивале «Вера и слово».

Режиссер отметил, что раньше в фильмах была определенная позиция, а мир был разделен между голливудскими фильмами и авторскими, но сейчас их попросту нет.

Ранее культовый сербский режиссер Эмир Кустурица высказался о таланте российского актера Юры Борисова, который получил мировую славу после выхода американского фильма «Анора».

